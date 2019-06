Oefenwedstrijd tussen Cambuur en De Graafschap gaat niet door

Bij de opening van het seizoen, op vrijdag 9 augustus, staan de beide ploegen ook tegenover elkaar in de competitie. De Graafschap heeft daarop besloten om de oefenwedstrijd af te zeggen.

Nieuwe tegenstander

Cambuur is er niet blij mee dat de Doetinchemers hebben afgezegd. "We betreuren dit zeer en we zijn ondertussen druk bezig om een vervanger te zoeken. Zodra hier meer over bekend is communiceren we dat direct", zo schrijft de club op de website.