EK judo: Tsjakadoea en Bergstra niet in de prijzen

Het EK in Minsk maakt onderdeel uit van de Europese Spelen. Tsjakadoea haalde de kwartfinale door in de tweede ronde te winnen van Karamat Goesejnov uit Azerbeidzjan. Pas na ruim vijf minuten in de extra tijd (golden score) wees de scheidsrechter Tsjakadoea aan als winnaar.

In de kwartfinales stond hij opnieuw vijf minuten extra op de mat. Hij verloor van de Georgiër Loechoemi Tsjchvimiani op basis van straffen.

Margriet Bergstra

In de vrouwenklasse tot 57 kilo kwam Margriet Bergstra uit Lemmer niet verder dan de eerste ronde. Ze werd uitgeschakeld door Telma Monteiro uit Portugal.

"Ik had het van haar kunnen winnen, maar haar snelheid was niet heel hoog, en dat is niet mijn sterke punt",

zei ze.