Overzicht: dit moet je zaterdag weten over de zwemelfstedentocht

Maarten ligt momenteel voor op schema en naar verwachting kan hij om 12.00 uur zijn stempel ophalen in Stavoren. Daarna zwemt hij via de Dyksfeart door Molkwerum heen om in Hindeloopen uit te komen. Gaat hij met dezelfde snelheid door dan wordt hij rond 16.30 uur in Hindeloopen verwacht. Het is dan nog 2,5 uur zwemmen naar Workum.

Meezwemmen in Stavoren

In Stavoren is het grote meezwemevenement. Honderden mensen zullen daar in diverse groepen, ze noemen dat waves, 500 meter of 2000 meter meezwemmen met Maarten. Toeschouwers worden verzocht om op parkeerterrein Hubert en weiland Pieter te parkeren. In Hindeloopen en Workum kunnen bezoekers op diverse plaatsen de stad hun auto kwijt.