Veel belangstelling voor nieuwe woonvorm in Wommelser gemeentehuis

De appartementen zijn bedoeld voor ouderen en er komt ook een zogenoemde dorpskamer, waar de bewoners elkaar en andere mensen uit het dorp kunnen spreken.

Zorgorganisatie Patyna organiseerde er vrijdag een inloopbijeenkomst over de plannen. Inwoners van Wommels en omgeving konden zo kennis maken met de nieuwe woonvorm 'Yfke'.

Het onderwerp leeft in het dorp want er was veel belangstelling voor de bijeenkomst. Als de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân akkoord gaat en er genoeg belangstelling is moet het project in de herfst van 2020 klaar zijn. Dan moeten de eerste mensen in het gemeentehuis kunnen wonen.