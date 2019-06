Met een versierde wagen naar het gemeentehuis voor nieuwe woningen

Sommige jongeren wonen nu in Gytsjerk, maar willen eigenlijk weer naar Aldtsjerk: "Het is een mooi dorp, gezellig met ons allen, wij hebben een binding."

En de actie was niet voor niks, want de jongeren hebben succes: het college van Tytsjerksteradiel zal de samenwerking met de stichting Aldtsjerk Foarút weer oppakken. Projectleider Han Westerhof is blij met de beslissing: "We hebben nu 19 mensen op papier staan die graag terug willen!"