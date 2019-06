Raad van State kritisch over bestemmingsplan haven Terschelling

Een omwonende van de haven stapte naar de Raad omdat het Groene Strand in het nieuwe bestemmingsplan niet werd erkend als natuurterrein. Het zou daarin met name een verkeersfunctie krijgen. Daarnaast heeft de gemeente meer mogelijkheden voor evenementen gecreëerd. Dat zou ook schadelijk voor de natuur kunnen zijn. De rechter constateerde vrijdag tijdens een zitting dat het bestemmingsplan het mogelijk maakt dat het gebied verhard wordt en dat er dan van het strand en de dieren niet veel over blijft.

De gemeente Terschelling heeft toegegeven dat ze te weinig rekening hebben gehouden met de natuurwaarden in De Kom, een watergebied dat droog valt en waar ook wel zeehonden liggen.