VIDEO: Korfballers LDODK kunnen NK geschiedenis schrijven

Een keer eerder stond LDODK in de finale om de landstitel op het veld. In 2017 werd verloren van Blauw Wit Amsterdam, met ruime cijfers: 22-12, na 8-7 in de pauze. International Erwin Zwart zat destijds met een knieblessure aan de kant, en speelt nu dus zijn eerste finale.

DOS'46 uit Nijeveen heeft historisch gezien veel betere resultaten. In 1982 en 2007 werden de Drenten kampioen van Nederland op het veld. In de zaal zijn de prestaties uit het verleden nog beter. Daar ging de kampioensbeker vier keer mee naar Nijeveen: in 1982, 2006, 2007 en 2009.