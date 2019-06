LIVESTREAM: Maarten is IJlst voorbij, en gaat de nacht in

Onder grote publieke belangstelling is Van der Weijden vrijdag net voor half zes begonnen met zijn elfstedenzwemtocht. Bij de start kreeg hij een erehaag van mensen in het water.

Het publiek weet Van der Weijden niet alleen in Leeuwarden te vinden, ook op de bruggen op de route is het druk. In Weidum stonden enkele honderden mensen.

Licht in het duister

Vorig jaar was er veel te doen wegens de donkere route. Er kwam zelfs een oproep om met trekkers Maarten bij te schijnen. Dit jaar is er een speciale actie op touw gezet om Van der Weijden van licht te voorzien: verlichtderoute.com. Op deze site kunnen mensen een lichtje kopen, dat dan op een brug wordt gezet. Ondertussen zijn er al zoveel lichtjes verkocht dat de route tot aan IJlst verlicht wordt.

Volg het laatste nieuws over de monstertocht van Maarten in ons liveblog. Of volg hem in de stream hieronder: