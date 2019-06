Marten Winters brengt mensen in verwarring op Oerol

Voor Tresoar maakte hij iets over plaatsnamen. "Elke locatie op Terschelling heeft een naam. Soms is het heel grappig en soms heel serieus." Maar hij heeft er als kunstenaar zijn eigen draai aan gegeven. Het is voor hem een aanleiding om een verhaal te vertellen. "Om mensen mee te nemen in een wereld van een man die hier rondspookt." Alleen: speelt Marten Winters nu zichzelf of toch niet?

Winters heeft geen voorgeschiedenis met Oerol, maar zegt dat dit een van de leukste dingen in zijn carrière is. De laatste jaren heeft hij het druk gehad met grote projecten waarbij veel geregeld moest worden, zoals de 8ste dag. "Ik ben ook een maker en kan nu weer eens zelf dingen bedenken en uitvoeren."