Na 80 jaar ligt er weer een Friese palingaak in Londen

De Korneliske Ykes II is een reconstructie van een aak die in de jaren dertig werd gebruikt als zeilend vrachtschip. Dinsdag kwam het schip al aan in Engeland, na een zeer rustige oversteek.

"We hebben het gedaan! Voor het eerst in 80 jaar ligt er weer een palingaak in London." Schrijft het team op hun Facebook-pagina.

In het weekeinde staat het eerste evenement op het programma. Er komen tal van klassieke schepen bijelkaar.