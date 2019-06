Zeehondencentrum Pieterburen: "Laat jonge zeehonden met rust"

Nu er mooi weer wordt voorspeld de komende week, is het de verwachting dat veel mensen op pad gaan en mogelijk zeehonden tegen kunnen komen. En precies in deze tijd van het jaar worden veel jonge zeehonden geboren.

Als mensen een zeehondenjong zien en denken dat er geen moeder meer is, kunnen ze het beste contact opnemen met een van de opvangcentra, is het advies.

Te vlug ingegrepen

Op dit moment zitten meerdere pups in de opvang omdat er mensen te vroeg hebben ingegrepen. Twee weken geleden kreeg het centrum in Pieterburen bijvoorbeeld nog een jong zeehondje in een boodschappentas. En afgelopen dinsdag kwam een pup binnen die urenlang was 'geholpen' door mensen.

Het Zeehondencentrum zegt dat ze best snapt dat mensen goede bedoelingen hebben. Maar deze acties zorgen er wel voor dat de moeder niet meer bij het jong kan komen.