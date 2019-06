Brand in zonnepanelen: hoe zit dat?

Het is dus met een sisser afgelopen. Volgens Jan Willem Zwart van de brandweer was er niemand aan het sporten toen de brand ontstond. Alleen de beheerder was in de sporthal aanwezig. "Die heeft snel gehandeld. Er waren meerdere mensen die zagen dat er rook van het dak af kwam. De beheerder dacht meteen aan de zonnepanelen."

Brand in zonnepanelen

Maar brand in zonnepanelen, hoe kan dat? Kunnen die dingen juist niet perfect tegen veel warmte? "Je moet je voorstellen dat zonnepanelen een eigen energiecentrale op het dak zijn. Het zijn allemaal geschakelde cellen, die met kabels aan elkaar vast zitten. Als er kortsluiting tussen de cellen ontstaat, dan kan het te heet worden", legt Zwart uit.

In dit geval zijn er acht collectoren echt verbrand. "Waarschijnlijk zijn ze te heet geworden. Dat is eigenlijk een zeer gevaarlijke situatie." De brandweer pakt de brand in de zonnepanelen altijd zeer voorzichtig aan. "Als je de kabel van zonnecellen los knipt, dan blijft die energie geven. Dus het is heel gevaarlijk als je daar dan weer water op spuit of het aanraakt. Dan kun je geëlektrocuteerd worden."

Steeds meer zonnepanelen

Nu zijn er steeds meer zonnepanelen op huizen en andere gebouwen. Geeft dat meer risico op brand? "Het is wel dat we er meer rekening mee moeten houden. De brandweer in Fryslân wordt er ook op getraind. Wat voor mensen met zonnepanelen belangrijk is om te weten, is dat ze de panelen professioneel laten onderhouden. Zorg ervoor dat de omvormer, die zit meestal in huis of in de garage, vrij staat en dat er geen stof op komt. "

Verder is het belangrijk dat het dak regelmatig gecontroleerd wordt. Zitten de stekkers goed vast? Zijn er problemen? Laat dat controleren door gespecialiseerde bedrijven. En heb je het vermoeden dat ze te heet worden, bel dan meteen de installateur of 112.

Hittegolf

Volgende week wordt er een hittegolf voorspeld. Waar moeten mensen rekening mee houden? "Die dingen worden dan ook vreselijk heet. Ze krijgen behoorlijk wat te verwerken. Normaliter zijn ze daar gewoon op voorbereid. Dat ze te heet worden, kan alleen ontstaan door kortsluiting of verkeerde cellen. Dus als je goedgekeurde zonnepaneleninstallaties op het dak hebt, dan is er helemaal niets aan de hand, en kunnen die de zon gewoon goed aan."