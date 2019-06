Johnny Jansen gepresenteerd als hoofdtrainer SC Heerenveen

De technische stad wordt compleet gemaakt door Hennie Spijkerman en Raymond Vissers. De 68-jarige Spijkerman heeft veel ervaring. De man uit Zwolle is al meer dan 40 jaar actief in het betaalde voetbal. Hij was doelman bij PEC Zwolle en Go Ahead Eagles en trainde ook VVV-Venlo, FC Emmen en FC Zwolle.

Raymond Vissers is net als afgelopen jaar de keeperstrainer. Hij tekende al een contract voor een seizoen.

Spijkerman

In 2006 werd Spijkerman assistent bij Ajax. In 2020 ging hij aan de slacht als technisch directeur bij het Zuid-Afrikaanse Ajax Cape Town. Hier werkte hij samen met Foppe de Haan. Van 2022 tot 2017 was hij opnieuw assistent bij Ajax en in dezelfde functie werkte hij het afgelopen seizoen bij FC Groningen.

Spijkerman: "Ik had de ambitie nog een keer naar het buitenland te willen. Daarom heb ik vroegtijdig aangegeven dat ik zou stoppen bij FC Groningen. Maar het afgelopen half jaar kwam er geen aanbieding waar ik in wilde stappen en toen kwam Heerenveen. Ik wil graag op het veld staan als assistent. IK wil geen hoofdtrainer meer zijn. Vroeger was je gewoon trainer/coach, maar tegenwoordig kan je er beter de naam van 'manager' erop plakken. Daar heb ik eerlijk gezegd niet zoveel zin meer in."