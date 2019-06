Overzicht: dit moet je vrijdag weten over de Elfstedenzwemtocht

Om 17:30 springt Maarten in het water bij de Zwettehaven. Vanaf de haven zwemt hij De Zwette af richting Sneek. De eerste dorpskom na Leeuwarden waar Maarten doorheen zwemt, is die van Scharnegoutum.

Meezwemmers in actie

In Sneek komen er voor het eerst meezwemmers in actie. Zij zwemmen vanaf de Molenbrug naar De Kolk. De route in de binnenstad zal via de westelijke kant van de Stadsgracht lopen, omdat de stempelpost bij het theater is. De verwachting is dat Maarten rond 22.15 bij de stempelpost in Sneek is.

Via De Kolk zwemt Maarten de stad weer uit. Het is dan nog een stuk door De Geeuw zwemmen om in IJlst te komen. In IJlst stappen ook de meezwemmers het water in. Dat zal bij de molen zijn. Zo'n twee kilometer verder, bij herberg 't Wapen van IJlst zal Maarten zijn tweede stempel krijgen. Dat zal rond middernacht zijn.

Parkeren in de steden

Mensen die Maarten willen aanmoedigen, worden gevraagd rekening te houden met drukte en verkeersafsluitingen in de steden. Op de volgende locaties zijn parkeermogelijkheden.

Leeuwarden:

Rondom de Zwettehaven

Tegeltjesbrug: op de weg en op het parkeerterrein naast de brug

Sneek:

Normandiaplein, Veemarktplein, Prins Hendikkade, Flexaterrein, Boschplein, St. Antoniusplein, Bolswarderpoort, Oppenhuizerweg

IJlst: