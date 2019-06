Freedsmerk: "Maartens zwemtocht: goed voor Fryslân en de kankerbestrijding!"

Naast bewondering en steun, waren er echter ook kritische geluiden te horen: "Eerlijk gezegd ben ik wel wat 'Maarten-moe'. Dat heb ik trouwens bij al dit soort massa-acties voor het goede doel. Dan haak ik af. Alle respect hoor, daar niet van, maar het is niet aan mij besteed."

Toch waren het met name positieve reacties die we optekenden: "Fantastisch, ook al die mee-zwemmers. Wij hebben al een geschikt plekje uitgezocht, waar we hem onderweg kunnen aanmoedigen!" Anderen maken zich zelfs wat zorgen over Maarten: "Als je ziet hoe hij vorig jaar uit het water kwam, zijn handen en voeten helemaal 'opgeweekt'. Tjonge jonge. Dan denk ik, Maarten jongen, je hoeft je niet te bewijzen. Maar ik hoop dat hij het haalt!"