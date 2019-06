Fractielid Merkus stapt uit PvdA Noardeast-Fryslân en verruilt het voor S!N

Fractielid en vice-voorzitter Kevin Merkus verlaat per direct de PvdA-fractie van de gemeente Noardeast-Fryslân. Volgens een bericht van RTV NOF zou het vertrek voortkomen uit verschillen in inzicht over de koers van de fractie. Daarnaast was er te weinig samenwerking mogelijk binnen de fractie. Merkus wil overstappen naar S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân).