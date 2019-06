Hylke van der Veen stapt op als commercieel directeur bij SC Heerenveen

Toen Hylke van der Veen vorig jaar juli in dienst kwam bij Heerenveen, moest hij de rust terugbrengen op de commerciële afdeling. Er was veel bestuurlijke onrust en de sponsorinkomsten namen sterk af. Van der Veen is hier maar voor een klein deel in geslaagd.

Het moment dat Van der Veen bekendmaakt de club te verlaten, komt op een zeer ongelukkig moment voor SC Heerenveen. De club is nog altijd op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. GroenLeven heeft kortgeleden aangegeven te stoppen.

"De timing is slecht"

Voorzitter Cees Roozemond vindt het jammer dat Van der Veen na één jaar alweer zijn biezen pakt. "De timing is slecht, we zijn op dit moment met veel sponsoren in onderhandeling over een nieuw contract. De samenwerking tussen ons was goed, maar hij kan zijn ei niet kwijt en dat moet ik respecteren. Intern gaan we nu beraden hoe we dit op gaan lossen."

Voorlopig zal Roozemond het commerciële pakket op zich nemen, maar hij zegt dat Heerenveen op zoek gaat naar een nieuw commercieel boegbeeld.