Huisarts Marco Blanker: "Maarten heeft heerlijk geslapen"

"Maarten heeft heerlijk geslapen," geeft dokter Blanker aan. "Hij is nog niet bij de startlocatie, maar op zijn hotelkamer. Maarten zal niet meer slapen, want dat zou zijn dag- en nachtritme verstoren."

Volgens de huisdokter maakt Van der Weijden een grote kans dat hij de tocht volledig tot een einde kan brengen. "Ik geef hem 98,9 procent."

Meer eten onderweg

"Er zijn twee hele belangrijke verschillen met de vorige keer. Eén ervan is eten. De vorige keer had hij 13.000 calorieën ingenomen, terwijl hij 30.000 heeft verbruikt. Dit jaar vaker eten dus. Vorig jaar at hij elke 30 minuten, dit jaar zal hij elke 20 minuten eten."

Volgens dokter Blanker zal Van der Weijden voor de start al flink wat voedsel naar binnen werken. "In-eten is erg belangrijk. Hij moet beginnen met een goede voorraad koolhydraten. Hij zal hoe dan ook in zijn reserves terechtkomen, daarom is het goed dat hij van tevoren al veel koolhydraten binnen heeft."

Meer slapen onderweg

"Een groot verschil met de vorige keer is ook het voldoende nemen van rust om te slapen." Ook voorafgaand moet Maarten een goede nachtrust hebben gehad en rustig aan doen. "De komende uren zien eruit dat Maarten rust neemt, eet en uiteindelijk zijn zwempak aantrekt en hier komt."

Organisatie bij De Zwette

Bij startlocatie De Zwette zijn tussen veel mensen druk om de start op touw te zetten. Er worden onder andere pontons te water gelaten. De media zijn er volop bij.