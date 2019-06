Ondernemers in Terherne rouleren hun personeel in het toeristische seizoen

Bij het ene bedrijf kan het op een bepaald moment heel druk zijn, terwijl het bij een ander bedrijf rustig is, bijvoorbeeld als alle boten van een jachtverhuurder uitgevaren zijn. Waarom dan geen personeel uitwisselen? Dat is wat de ondernemers in Terherne denken.

Vakantiebanenpool

De 'vakantiebanenpool' is volgens de ondernemers nodig omdat het in het zomerseizoen vaak voor komt dat een recreatiegelegenheid om personeel verlegen zit. Met name als er iemand ziek is of als er onverwachte drukte is. Er zijn veel eet- en overnachtingsgelegenheden in het dorp, net zoals de haven- en botenbedrijven en het bekende Kameleondorp.

Het personeel wordt onder andere gezocht op hun website 'Genieten in Terherne.' Voor personeel dat van verre komt, worden zelfs slaapplaatsen geregeld.