Leeuwarder slager krijgt toch geld voor zijn guldens

Toen Hoekstra het geld wilde inleveren bij de Nederlandsche Bank, kreeg hij te horen dat bedrijven tot 2012 de tijd hadden om guldens in te leveren. Alleen particulieren mogen dat nu nog doen.

De actie leverde zo'n 7.000 gulden op. Een klant van de slager hielp hem uiteindelijk uit de brand en kocht de volledige stapel geld. Hij betaalde de omgerekende prijs in euro's uit. Wat de klant met de guldens gaat doen, weet de slager niet. "Hij komt er wel vanaf", zegt Hoekstra.

Weer gewoon aan het werk

Hij is blij dat hij nu van de guldens af is en wil weer gewoon aan het werk. Hoekstra heeft voorlopig wel even genoeg van al het papiergeld. Zoals hij zelf zegt: "Pinnen? Ja, graag!"