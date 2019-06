Noardeast-Fryslân wil aandelen Eneco van de hand doen

De gemeente wil het tekort natuurlijk wegwerken, maar ook nog investeren in de toekomst van de gemeente. Het college van b&w heeft daarom in de perspectiefnota 2020-2023 bedacht om de aandelen van het energiebedrijf Eneco te verkopen. De waarde daarvan is zo'n 16,5 miljoen euro.

De verkoop van de aandelen is volgens wethouder Theo Berends niet de oplossing voor álle financiële problemen. "Het is ook niet zo dat de verkoop van de Eneco-aandelen net bedacht is. Daar zijn we al veel langer mee bezig, ook al voordat dit grote tekort bekend was. Het is iets dat landelijk loopt", vertelt hij.

Reserves aanvullen

Met de verkoop zou Noardeast-Fryslân voor twee jaar uit de brand zijn geholpen. Dan moet er echter nog wel een oplossing worden gevonden voor het structurele tekort. "Het enige wat het doet, is dat onze reserves worden aangevuld voor de komende vier jaar, want het gaat waarschijnlijk in stappen dat we het geld binnenkrijgen. Tegelijkertijd gaan we heel hard werken aan het oplossen van het tekort en ervoor zorgen dat we weer zwarte cijfers hebben."