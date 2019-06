Nieuwe schepen Doeksen hebben waterschade opgelopen bij transport

De schepen zijn gemaakt in Vietnam. Dit voorjaar maakten ze de reis naar Nederland. Bij dat transport hebben ze schade opgelopen. Veel regenwater is van de dekken de salons in gestroomd. Daardoor is onder andere de vloerbedekking beschadigd. Op beide schepen moet dit weer gerepareerd worden. Ook onderdelen van de lift moeten worden vervangen.

De schade kwam al aan het licht toen de catamarans op het transportschip Sun Rise eind mei aanmeerden in Den Helder. "We hebben ons er toen eerst geconcentreerd om de schepen veilig in Harlingen te krijgen", zegt Doeksen-directeur Paul Mellens. Later, bij een grotere inspectie, werd duidelijk hoe groot de schade was.

Positie op het schip

Dat er water naar binnen stroomde, kwam door de positie waar de schepen in lagen op het grote vervoerschip. "De schepen stonden met het achterschip in de vaarrichting en het transportschip lag achterover. Zo is het regenwater dat op het dek werd verzameld, naar voren gelopen en het schip binnengedrongen", zegt Mellens.

"Niet alleen de vloeren zijn aangetast, maar het water is ook via de liftschacht naar beneden gelopen. Daar heeft het kritische liftcomponenten beschadigd."