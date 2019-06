Bouwbedrijf Lont opent eigen zonneweide

Het park wordt vrijdag, de langste dag van het jaar, officieel geopend, maar draait eigenlijk al een aantal weken. Volgens directeur Jetze Lont verloopt dat boven verwachting. "We kunnen live bekijken wat de resultaten zijn en de dagopbrengst lijkt al hoger dan we hadden gehoopt."

Duurzame investering

Lont heeft 1,2 miljoen euro in het park geïnvesteerd. Het gaat volgens de directeur om een duurzame investering voor de lange termijn, die goed binnen de filosofie van een familiebedrijf past. "Wij werken vanuit de visie van rentmeesterschap. We zitten in een enorme omwenteling in de bouw naar een duurzame economie", vertelt hij.

"Duurzaamheid is echt 'business' voor ons. Dan moet je ook zeggen: hoeveel energie nemen we van het net af als bedrijf, inclusief alle bouwlocaties? En hoe kunnen we die weer terugleveren?"