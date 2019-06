Lokale omroepen Harlingen een Waadhoeke praten weer over samenwerking

Er is nu echter sprake van samenwerking en niet meer van een fusie. "We spreken van een samenwerking, met als einddoel een fusie van beide omroepen tot een streekomroep." Voor de luisteraar moet dat betekenen dat er een breder programma-aabod komt.

Nieuwe programmering

De beide studio's in Harlingen en Menaam blijven bestaan, en de bestaande programma's worden zo goed mogelijk in de nieuwe programmering ingepast. "Wij zullen volgende week als bestuur eerst nog bij elkaar zitten om een plan van aanpak en een globaal tijdpad aan te geven. Dan willen we na de vakantie met de medewerkers praten, want er zullen programma's zijn die zullen overlappen. We moeten zien hoe we dat willen aanpakken."

Teleurgesteld

Daarbij gaat het bestuur ervan uit dat er mensen teleurgesteld zullen zijn. "Hier en daar zullen er aanpassingen moeten komen. Dat er zo nu en dan eens een beslissing moet vallen waar niet iedereen gelukkig van wordt, dat heb je in de regel bij samenwerkingen en fusies."

Aan het eind van het jaar hoopt Boomstra zo ver te zijn dat er één geïntegreerde programmering is.