Eeltsje Hettinga schrijft gedicht bij afscheid van burgemeester Crone

WAT WAAR IS DAT WERKT

Bij het afscheid van burgemeester

Ferdinandus Johannes Maria (Ferd) Crone

Wie was zo gek en neem

Als bestuurder plaats

Op het toppunt van een crises

Aan het roer van een stad,

Gekweld en gesard door

Een teveel aan dope,

Misdaad en werkeloosheid?

Wie was zo gek en

Steek de draak met het oude

Galgenlapperswoord:

Ut is nix, wurdt nix en

Ut sal nooit wat wurde oek?

Hij kwam van over de Dijk,

Kon sneller rekenen

En cijferen als ooit God

Tellen kon. Hij, verre

Zoon van Troelstra en

Vondeling, hij babbelde

Los wat vast zat en zette

Naar oude pragmatische

Wetten wat waar is, dat

Werkt vol toewijding

Een provinciestad

Royaal op de wereldkaart.

Broer van Eberhard en

Cohen fietst vadertje Ferd,

Wiens telefoon hem zowat

Aan het oor lijkt geplakt,

Met het woord van Mak

Op zak de Emma uit,

Spint en spant, bereikbaar

En beschikbaar voor Jan

En Alleman, zijn netten

Heel de wereld over,

Noemt Mata Hari's stadje

Zijn klein, klein Amsterdam.

Nee, zijn woord is niet wild

Of woest als dat van

Jan Slauerhoff, zoals hij ook

Een andere ziel heeft als die

Van de almaar verliefde

Scheepsarts, want vraag je

Hem: Heer Ferdinand,

Wie is de mooiste vrouw

Op aard' nee, uw eigen

Vrouw telt niet mee en hij stelt

In Zeno's geest: mijn vrouw

Mijn vrouw, het allermeest.

En het komt als een dief

In de nacht, 't vuur dat

Lukraak een bewoner ombrengt,

Zoals soms een verward

Persoon, onverwacht,

De stad zijn vrijheid

Een mes in de rug steekt.

Een onverschillige God

Het verglijden der tijd,

Donker en stil zoals

De stroom van de Potmarge,

Terwijl de meidoorn bloeit.

Mei is het nu en

Achter de Grote Kerk

En Bij de Put waar

Een land in een aloude angst

Voor de Ander en het Andere

Ooit een zondebok vond,

Wijst een burgemeester

Bij het herdenken van

De doden met recht op

De dreigende echo

Van een duister verleden,

De boreale winden.

Tegenover Tûmba zing ik,

Onder de reuzen

Met de blauwe gitarist:

Boven alles ben ik

Europeaan. Ik zing

Naast de Daphnes, de Griek

En d' Antilliaan,

Ook voor Kick Out Zwarte Piet,

Ik speel jullie in 't spoor

Van Prince Purple Rain,

Purple Rain en verfoei

Elke nationalist.

Gelijk met de duiker,

Het meisje en de hond

Maakt vadertje Ferd

Voorbij het station

Zijn eigen reuzenstappen,

Bebabbelt, al

Bellend, zijn deals voor

De stad en regelt

In het voorbijgaan Old Boys

Network never dies

Zichzelf een zetel

Als opzichter in de Kamer.

Soms bij een stampen en

Wieken van handen en

Voeten klapt het dak van

De hemel over de aarde

Om wat zijn zin niet

Kreeg. Ai, zie onder

De lampen het schaduw-

Gevecht van klerken

En ambtenaren, stuk voor stuk

Druk op het slagveld van

Plot, eer en macht naar

Oud stadhouderlijk beschik.

Wie was zo gek en neem

Als bestuurder plaats

Op het toppunt van een crises

Aan het roer van een stad,

Gekweld en gesard door

Een teveel aan dope,

Misdaad en werkeloosheid?

Wie was zo gek en

Steek de draak met het oude

Galgenlapperswoord:

Ut is nix, wurdt nix en

Ut sal nooit wat wurde oek?

Eeltsje Hettinga, mei 2019

Vertaling, Elske Schotanus