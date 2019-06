Nieuwe burgemeester Ameland moet verbindend en aanspreekbaar zijn

De vertrouwenscommissie, die de profielschets opgesteld heeft, heeft vooraf ook de inwoners en ondernemers van de gemeente Ameland gevraagd mee te denken over het profiel van de nieuwe burgemeester. In totaal 272 mensen hebben daarop gereageerd. Ze vinden het belangrijk dat de nieuwe burgemeester zich richt op alle Amelanders en dat hij of zij integer en goed bestuurt. Verder moet de Amelander burgemeester een verbinder zijn, zichtbaar aanwezig, aanspreekbaar en onpartijdig. Opvallend was dat jong en oud, inwoners en ondernemers in grote lijnen dezelfde prioriteiten aangaven.

Ameland zoekt een nieuwe burgemeester nadat Albert de Hoop een jaar geleden weg is gegaan. Gerard van Klaveren is op dit moment waarnemend burgemeester.