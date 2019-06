Vluchtelingen delen koffie uit om contact te maken met voorbijgangers

Koffie is een mooie manier om in gesprek te raken met mensen, vertelt Ineke Fennema van Vluchtelingenwerk. Het was voor de vluchtelingen in het begin wel even wennen dat ze op de mensen af moesten stappen en vragen of ze ook een bakje koffie wilden hebben, gaat ze verder.

Vluchtelingen willen graag in contact met Nederlanders komen om de taal beter te leren. "Aan de andere kant weten wij dat Nederlanders ook wel graag eens willen praten met een vluchteling en dat ze dat ook wel lastig vinden. Dan is dit een heel mooi moment."