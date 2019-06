Zonen Anita Andriesen: "Maarten heeft ons persoonlijk gevraagd mee te zwemmen"

In het noorden van Fryslân, in het Bildt bij Alde Leije staat een sluis die vernoemd is naar oud-gedeputeerde Anita Andriesen. In 2008 overleed Andriesen (51 jaar oud) nadat ze jaren heeft gevochten tegen kanker. En laat die sluis nou net op de route zijn waar Maarten van der Weijden zondagavond langs zwemt. Maarten zwemt daar niet alleen: Anita haar zonen Anne Peter en Remco zwemmen een stuk mee tot de sluis.

"Wij zijn afgelopen jaar persoonlijk door Maarten gevraagd om mee te zwemmen", vertelde Anne Peter donderdag in het radioprogramma De middei fan Fryslân. "Toen wij dit jaar weer een appje kregen van hem met de vraag om mee te zwemmen was het antwoord natuurlijk ja."

De broers zijn al aan het trainen geweest voor het zwemmen. Ze hebben de watertemperatuur ook al even gevoeld. "Het water is goed te doen. We hebben een wetsuit aan en een badmuts op."

Het is een emotionele plaats voor de broers om mee te zwemmen, maar Anne Peter denkt dat ze vooral met het zwemmen bezig zullen zijn. "We zien wel wat er gebeurt. Toevallig heeft onze vader op die dag ook zijn verjaardag, dus de planning is dat de hele familie daarna meekomt." Als alles volgens planning gaat, is Maarten zondagavond bij Alde Leije.