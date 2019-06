Spitse met Oranjevrouwen groepswinnaar na overwinning op Canada

De Nederlandse voetbalsters hebben ook hun laatste groepswedstrijd op het WK gewonnen en treffen nu Japan in de achtste finales. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman versloeg Canada in Reims met 2-1. Invalster Lineth Beerensteyn maakte een kwartier voor tijd het winnende doelpunt. Bij Oranje startte Sherida Spitse uit Sneek in de basis, reservekeepster Loes Geurts bleef op de bank. Bij Canada deed Jordy Huitema mee. Haar voorouders komen uit Fryslân.