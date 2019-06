Inspectie bruine vloot op Terschelling levert één boete op

De inspectie werd gedaan op Oerol, wanneer er veel charterschepen voor de wal liggen die als hotelschip gebruikt worden. Er zijn tien van zulke schepen geïnspecteerd en twee recreatieschepen. Eén inspectie moest worden afgebroken.

Zaken die niet in orde waren, varieerden van niet goed bijgewerkte papieren tot een uitlaat die niet geïsoleerd was. Ook was er een schip zonder een naam op het achterschip. Bij één schip was echt alles in orde en bij twee was alles zo goed als in orde.