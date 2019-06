Het Oerolgevoel op De Betonning

Het typische Oerolgevoel. Voor de één is het de sfeer van 'mienskip' en voor de ander is het de verrassende en gekke dingen op straat. Veel mensen zijn al jarenlang vaste Oerolgangers en er is in al die jaren heel wat veranderd. Zo is het festival groter geworden met veel meer mensen. Ook is het Groene Strand niet meer de plaats om lekker te relaxen en naar muziek te luisteren, maar dat is nu alweer een paar jaar het terrein De Betonning.