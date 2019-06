Judoka Sanne Vermeer na eerder succes één van de favorieten op Europese Spelen

In mei haalde Sanne Vermeer nog een gouden medaille op de Grand Prix in Georgië. "Ik denk wel dat ik nu er beter voor sta. Ik presenteer op grotere toernooien en maak stappen." Toch is er ook concurrentie, onder andere uit eigen land. "Met Juul Fransen moest ik om brons judoën in Baku. Zij doet ook mee in Minsk bij de Europeese Spelen."