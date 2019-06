Stavoren bereidt zich voor op komst van 'geweldige' Maarten

Oankomst Maarten yn Starum

As alles goed giet, komt Maarten om tolve oere sneontemiddei yn Starum oan. Troch dizze noflike tiid, wurdt der grutte drokte ferwachte yn it stedsje. Net allinnich de trijetûzen meiswimmers, mar ek in protte taskôgers wolle Maarten fan tichteby meimeitsje, sa is de ferwachting. De tarieding is yn folle gong. "Minsken kinne by ús it wetter yn springe en dat moat wol organisearre wurde," seit Van Dijk. "We hawwe it drok mei de tarieding. Se binne hjir al dwaande om alle parkearplakken klear te meitsjen."

Meiswimme

De swimmers springe dus by camping Roggebroek it wetter yn. Dat leit tusken Starum en Koudum. In part swimt 500 meter mei, oaren folgje Maarten 2 km lang. Ien fan dy swimmers is Van Dijk. "Ik haw noch mar ien kear traind, mar it moat wol slagje."

Bewûndering Maarten

"Ik haw in soad bewûndering foar Maarten," fertelt Van Dijk. "Ferline jier kaam er hjir del en doe makke dat yndruk op my. Hy hie om my al yn Starum út it wetter stappe mocht. Dan hie er al in held west." Dat wie dit jier ek in reden om mei te dwaan. "Ik fyn dat in goed doel en leau net dat der oait genôch jild wêze kin foar ûndersyk nei kanker."

Van Dijk is der wis fan dat de trijetûzen meiswimmers Maarten helpe. "En ek al rêdt er it net, dan noch is it geweldich"