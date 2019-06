Man uit Heerenveen (24) veroordeeld voor trappen tegen hoofd bij ruzie in Drachten

De rechtbank in Leeuwarden heeft een 24-jarige man uit Heerenveen een gevangenisstraf van een jaar opgelegd voor poging tot doodslag. De man had in Drachten ruzie gehad na het stappen, in maart 2018. Toen het slachtoffer naar huis toe wilde, werd hij tegen de grond gewerkt en stampte de verdachte hem een aantal keren op het hoofd. De man belandde in het ziekenhuis, daar heeft hij drie dagen gelegen. Volgens de rechtbank had het veel ernstiger af kunnen lopen.