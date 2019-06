Nieuwe Waddenautoriteit gaat niet zelf het Wad beheren

Er wordt wel een nieuw overkoepelend beheerplan in met alle beheerders opgesteld voor het hele Wad. Dat moet weer leiden tot een betere bescherming van de natuurgebieden en een beter visbeheer. De nieuwe Waddenautoriteit ziet toe op de uitvoering van de beheerplan.

De komst van een Waddenautoriteit is afgesproken bij de vorming van het nieuwe kabinet. Volgende week dinsdag wordt in de Tweede Kamer over de brief gepraat in het Algemeen Overleg Wadden. De nieuwe autoriteit is onafhankelijk en de dagelijkse leiding is in handen van twee directeuren. Omdat de twee ministeries en en de drie bij het Wad betrokken provincies formeel verantwoordelijk zijn voor het Wad, overleggen zij met elkaar om knopen door te hakken over alle gemeenschappelijke zaken waar de nieuwe Waddenautoriteit over gaat.