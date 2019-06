Omwonenden Prins Hendrikkade in Sneek niet blij met komst Garden of Dance

Eerder vond Garden of Dance plaats in de tuin van het gemeentehuis, maar dat wordt verbouwd. Plannen voor het Veemarktterrein werden ook al van tafel geveegd. "Wij dan dan ook erg verbaasd dat wij in de media moesten horen dat het feest op ons parkeerterrein zal plaatsvinden," zegt assistent filiaalleider Geert Jan Schoonbergen van schoenenketen Bristol. "Ons hoofdkantoor heeft nu contact opgenomen met de gemeente Súdwest-Fryslân, want dit kost ons natuurlijk omzet."



Binnenstadbewoners zeggen dat ze bang zijn geen rust te krijgen. Jan van der Werf woont in een appartement aan de Prins Hendrikkade. "Ik werk veertig uur per week, dus ik vrees dat ik er 's nachts wel last van zal hebben. Aan de andere kant: ik ben zelf ook jong geweest en gun de jeugd in de Sneekweek ook wel hun feestje."