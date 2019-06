Dochters grietman Van Goslinga wilden familienaam bewaren met pronkgraf

Sicco van Goslinga was grietman van Franekeradeel, geboren in 1664 en overleden in 1731. Hij was lid van de Staten van Friesland en van de Staten Generaal van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Een diplomaat die een rol speelde bij de Vrede van Utrecht. Hij en zijn vrouw hadden alleen maar dochters. Zij wilden de familienaam bewaren en daarom is er een pronkgraf gemaakt.

Een pronkgraf opknappen is meer dan schilderwerk bijwerken en houtrot weghalen. Er moest ook een deskundige in natuursteen aan te pas komen. Er zaten scheuren in de wand, waar weer en wind doorheen kwamen en het graf en de ornamenten beschadigden.

Nu alles weer in volle glorie is hersteld, is er duidelijk te zien wat de connecties van deze belangrijke man en zijn familie waren. Namen en wapens van onder andere Van Aylva, Scheltema, Cammingha en anderen zijn op het graf aangebracht.