Partij voor de Dieren Leeuwarden stelt vragen over de veiligheid van gierkelders

Volgens de fractie zijn er in 2019 tot nu toe al op z'n minst zes ongelukken gebeurd waarbij er vee door de vloerroosters zakte en in de gierkelder onder de stal terechtkwamen. Daar raken de beesten door de giftige gassen bedwelmd en ze verdrinken in de mest.

Wel voldoende controle?

Ook in Friesland gebeuren zulke ongelukken. Fractievoorzitter Caroline de Groot: "Leeuwarden is tot nu toe gespaard gebleven, maar de vraag is of dit geluk dan wel wijsheid is." Zij wil weten hoeveel veehouderijen er zijn in de gemeente en of er wel controle is op de veiligheid van de vloeren.

Verder wil de fractie weten of de brandweer in Leeuwarden wel voldoende bekwaam is om de dieren uit de gierkelders te redden, en of ze bijvoorbeeld over takelinstallaties en gierkelderpakken beschikken.