Vijf medewerkers Leeuwarder bedrijf naar ziekenhuis door giftige stof

Bij het bedrijf Fiber-Line aan de Uranusweg in Leeuwarden zijn diverse medewerkers onwel geraakt. Dat zou zijn gekomen door een giftige stof. Vijf van de slachtoffers zijn er dermate erg aan toe dat ze naar het ziekenhuis moesten. Medewerkers van brandweer Leeuwarden doen metingen in het gebouw om uit te vinden wat er precies gebeurd is.