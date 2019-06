VIDEO: Hiske (9) zamelt geld in voor Maarten van der Weijden en zwemt mee

Als Maarten van der Weijden dit weekend bij de elf steden langs zwemt, dan springt de 9-jarige Hiske Altena uit Oudega (Súdwest-Fryslân) in Stavoren ook in het water om 500 meter met hem mee te zwemmen. Hiske is 9 jaar oud en heeft met verschillende acties al meer dan 1.000 euro opgehaald voor het goede doel: onderzoek naar kanker. Verslaggeefster Lennie Bronsveld zocht haar op.