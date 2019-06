Eikenprocessierupsen weggezogen in Heerenveen

Goed ingepakt in een speciaal pak, met een helm en een grote stofzuiger, staat een medewerker van een bestrijdingsbedrijf uit Uffelte op een hoogwerker. De stofzuiger heeft een speciaal filter, waar de brandharen in worden opgevangen.

Het aantal eikenprocessierupsen neemt behoorlijk toe. Dat zegt ook Piet van der Leeuw uit Heerenveen. Van 200 bomen met nesten, naar 700 bomen. Hij is blij dat het bedrijf de nesten weghaalt. "Bij een speelterrein in de buurt stonden een paar bomen waar de nesten uit zijn gewaaid. De brandharen kwamen in de struiken terecht en de kinderen die op het terrein speelden kregen allerlei klachten. Dat moet worden opgelost."

Steeds erger

Het bedrijf zegt dat het steeds erger wordt in Heerenveen, maar niet alleen daar. "Wij beheersen het een beetje. De lijsten worden steeds langer, van adressen en plaatsen waar we naartoe moeten", vertelt de medewerker.

Ook wordt er niet altijd gezien om hoeveel nesten het gaat. Het bedrijf haalde donderdag ook nesten uit een boom bij een kinderopvang in Heerenveen. Er werd melding gemaakt dat er twee nesten in de boom zaten. Toen hij de boom in ging, heeft hij er wel 25 nesten aangetroffen.