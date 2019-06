Amelanders willen dat F16's hoger overvliegen

De eilandbewoners hebben met name last van de oefeningen boven de Noordzee. Daar oefenen de vliegtuigen onder andere op het onderscheppen van vijandelijke toestellen. Het geluid daarvan is goed te horen op de eilanden.

Lepelaars in de stress

Als de toestellen over Ameland vliegen komt het voor dat lepelaars opvliegen, vertelt natuurbeheerder Richard Kiewiet. Volgens hem is de rust weg. "Er komen 200.000 mensen per jaar naar 't Oerd voor hun rust. Die is er overdag nu niet altijd, Daar wordt over geklaagd door de toeristen."

Vliegen ze hoger, denkt Kiewiet, dan is de overlast ook minder. Ook vanaf Terschelling zijn er klachten. Ook daar vinden sommigen dat er meer overlast is dan anders.

Voorlichting

Kiewiet wil dat de vliegbasis meer aan voorlichting doet. Dan is duidelijk wanneer er precies wordt geoefend. Dat heeft hij ook bij de vliegbasis aangegeven. Woordvoerder Jayme Tol zegt de klachten en suggesties serieus te nemen. Hij wil de Waddeneilanden in de toekomst meer betrekken in de voorlichting over oefeningen.

Hoger vliegen geen optie

Boven de eilanden ligt een groot oefengebied. Hier kunnen de toestellen vrij oefenen. Op dit moment loopt bij de luchtmacht de FWIT, dat is een opleiding voor wapeninstructeurs. "Er worden bij deze training bijvoorbeeld missies gevlogen waarin de kustlijn verdedigd moet worden. Dat kun je niet 20 kilometer buitengaats doen."

Er wordt gevlogen tussen 8.00 en 17.00 uur. Tol: "Maar niet de hele tijd. We vliegen maar een kwart van de tijd. We hebben ook maar een beperkt aantal routes naar ons oefengebied. De route over Ameland is daar één van. Daar kunnen we niet omheen."

Hoger vliegen is geen optie. Daarvoor ligt het eiland te dicht bij de vliegbasis. Vliegen de toestellen hoger, dan is het bijna onmogelijk om veilig te landen op Leeuwarden.