Kramer wil zo snel mogelijk duidelijkheid voor boeren na stikstof uitspraak Raad van State

De minister maakt die inventarisatie in samenwerking met de provincies. Gedeputeerde Kramer heeft de lijst nog niet gezien, maar houdt er rekening mee dat de uitspraak ook consequenties heeft voor Friese projecten, zoals de brede sluis in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. "De uitspraak geldt voor alle bouwplannen, waarbij machines worden gebruikt, want die stoten stikstoffen uit."

BV Nederland moet doordraaien

Het oplossen van de stikstofproblematiek wordt nog een flinke klus voor de overheden, want gelijkertijd moet de natuur worden beschermd, maar moet ook de BV Nederland doordraaien. "Dat kan aan de hand van verschillende maatregelen", zegt Kramer. "Minder snel autorijden scheelt al veel, of niet meer vliegen. Maar het is in eerste plaats aan de betrokken ministers en de Tweede Kamer om daar een uitweg in te vinden."

Kramer is zelf vrijdag in Den Haag voor bestuursledenoverleg over het stikstofprobleem. Kramer zal daarbij in eerste plaats aandringen op duidelijkheid voor de boeren. Die hoefden eerder alleen maar melding te doen in het kader van de PAS-regeling, maar zouden nu een vergunningsprocedure moeten doorlopen. "Bij de boeren ligt op dit moment mijn eerste zorg."