Harkema verslagen door sterfgeval, in overleg gaat het dorpsfeest wel door

De verslagenheid in de gemeenschap van Harkema is groot na het overlijden van een jonge vrouw uit Veenwouden op het dorpsfeest. De vrouw van 20 jaar oud stierf woensdagavond plotseling tijdens een activiteit op het feestterrein, op een natuurlijke wijze. In overleg heeft het bestuur besloten dat het dorpsfeest wel doorgaat.