Heleen Sonnenberg stopt als directeur bij Weduwe Joustra

Het was een moeilijke keus, liet ze weten. "Vijfentwintig jaar, waarvan vele jaren samen met mijn vader, vol enthousiasme gebouwd aan ons familiebedrijf. Het was geen baan, het was een passie. Ik heb me een ambassadeur gevoeld; voor de Weduwe, voor Sneek en voor Friesland. Tige Tank, ik heb genoten van alles", zegt Sonnenberg.

Sonnenberg verhuist voor de liefde naar Den Haach, ook studeerde ze vroeger in de Hofstad.

Overname door Boomsma

In 2016 kwam Weduwe Joustra in financiële problemen doordat aandeelhouder Dirkzwager failliet ging. Daarna zocht het Sneker bedrijf een overnamekandidaat. Daar kreeg het bedrijf veel reacties op, maar koos het voor overname door Boomsma distilleerderij uit Leeuwarden. Sonnenberg is toen aangebleven als directeur.