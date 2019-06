Het lukt De Fryske Marren niet om internationaal onderwijs in Balk te houden

De huidige locatie bij het Bogerman wordt te klein omdat het asielzoekerscentrum in het dorp weer open is gegaan. Op dit moment zit de zogenoemde Internationale Schakelklas in één lokaal op het Bogerman. Er zitten maar een handjevol leerlingen in, maar na de zomer houdt men rekening met zo'n 50 kinderen.

Luciënne Boelsma: "Wij hebben natuurlijk eerst geprobeerd om in Balk zelf een locatie te zoeken, maar voor zoveel kinderen was er simpelweg geen geschikte plek te vinden. Zo kwam De Dam dus in beeld."

Tevreden in Lemmer

Eerder deze week zijn omwonenden van De Dam op de hoogte gesteld van het voornemen van de gemeente en volgens Boelsma was de reactie positief. "Mensen zijn blij dat er weer onderwijs zal worden gegeven in het gebouw en dat het pand niet leeg komt te staan."

Aanpassingen

Het gebouw van De Dam is relatief nieuw en de verwachting is dan ook niet dat er veel aan hoeft te worden vertimmerd. Het internationale onderwijs wordt verstrekt door Caleido, een aparte organisatie die op meerdere locaties in Noord-Nederland dit soort onderwijs voor statushouders, asielzoekers en arbeidsmigranten verzorgt.

"Het is aan hen om te zien of er verder nog veel veranderd moet worden, maar ik denk eigenlijk dat alleen het meubilair aangepast moet worden. Want de stoeltjes die er nu staan zijn waarschijnlijk wel wat te klein," geeft de wethouder aan