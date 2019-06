Huurders van drugspanden in Leeuwarden en Goutum hoeven niet te verkassen

Op 11 juni heeft een grote politiemacht in Leeuwarden en Goutum invallen gedaan in 15 panden. De aanleiding was een groot onderzoek naar het witwassen van geld dat is verdiend met drugshandel.

Er werden auto's, boten, vuurwapens en een bedrag van 670.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Acht mensen zijn aangehouden. Vier personen zitten op dit moment nog vast.