Opnieuw minder WW-uitkeringen in Friesland

Het aantal banen in Frieslnd groeit dit jaar en volgens jaar met bijna 7.000 en komt daarmee op zo'n 27.000 uit. Er blijven banen bijkomen in de provincie, maar het groeitempo ligt lager dan in voorgaande jaren. Dit blijkt uit een arbeidsmarktprognose van het UWV.

In mei zakte het aantal WW-uitkeringen met name bij uitzendkrachten die werken als bouwvakker, schilder of timmerman. Ook in sectoren zoals landbouw, bouw en horeca daalde het aantal uitkeringen.

In heel Nederland is een neergang waarneembaar in het aantal mensen met een WW-uitkering.

Inspiratietour

Om mensen nog verder te helpen zal er in november een inspiratietour gehouden worden door Friesland. Mensen die werk zoeken kunnen dan met een touringcar door de provincie reizigen om bij diverse bedrijven langs te gaan, die op zoek zijn naar personeel. Het gaat dan bijvoorbeeld om Dijkstra Draisma, het Waddenpaviljoen en Philips.

Volgens het UWV blijven mensen veelal in de sector hangen waar ze bekend mee zijn, terwijl de mensen ook geschikt werk kunnen vinden in een andere sector. De inspiratietour moet mensen helpen om over de eigen grenzen heen te zien naar banen waar ze in eerste instantie niet aan gedacht hadden.