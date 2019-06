Bjarne en Marc krijgen jongerencompliment van gemeente Achtkarspelen

Het idee van het jeugdcompliment komt uit de jongerenraad van de gemeente, omdat er voor de jeugd eigenlijk geen ereprijzen zijn. En deze eerste keer werden zelfs twee jongeren in het zonnetje gezet: Bjarne van der Kooi en Marc Alma. Bjarne omdat hij heel veel vrijwilligerswerk doet. Zo is hij onder andere bestuurslid van het muziekkorps, helpt bij bij een popfestival en is hij actief in het kinderwerk en het jeugdhonk. En hij doet nog veel meer. En Marc Alma, omdat hij zijn beste vriend Daniel Roskammer gered heeft bij een ongeluk. Door zijn goede handelen was zijn maat er woensdag misschien wel niet eens bij geweest. Nu stonden beide vrienden op het podium om de oorkonde in ontvangst te nemen uit handen van burgemeester Brouwer en jeugdraadslid Lydia Nijmeijer.