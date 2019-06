Dr. Joana da Silveira Duarte nieuwe lector meertaligheid aan NHL Stenden

Het onderzoeksgebied van Da Silveira Duarte richt zich op taalonderwijs in een meertalige omgeving, en ook op het steunen van meertaligheid op het gebied van het Fries en van andere minderheidstalen. Dat geldt voor het basisonderwijs evengoed als voor het voortgezet onderwijs. Da Silveira Duarte is in 2009 gepromoveerd aan de Universiteit van Hamburg.